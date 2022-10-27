Россия изменит формат сотрудничества со странами СНГ

Власти России изменят формат сотрудничества в рамках Содружества независимых государств. На заседании Совета глав правительств стран СНГ в Астане (Казахстан) 28 октября, в котором примет участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, премьеры обсудят развитие отношений в торгово-экономической, гуманитарной, технологической и инновационной областях. По мнению экспертов URA.RU, такая работа говорит о том, что российские власти создают единое пространство с соседними государствами-партнерами.

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Встреча глав правительств СНГ станет 80-й с 1991 года. На ней планируется принять свыше 10 документов о взаимодействии в содружестве, анонсировали в правительстве РФ.

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«Особое внимание будет уделено углублению сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной, технологической и инновационной областях, включая вопросы радионавигации и цифровой трансформации отраслей химического комплекса», — уточнили в пресс-службе кабинета министров РФ.

Предыдущий Совет глав правительств СНГ проходил 20 мая. На нем Мишустин предложил определить, как партнеры могут противостоять санкционному давлению Запада. 14 октября в Астане на саммите глав стран СНГ президент РФ Владимир Путин обратил внимание на углубление интеграции стран. Он ориентировал коллег на создание на базе содружества интеграционного, политического, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, которое гарантирует эффективное развитие каждого из его участников. На заседании глав правительств СНГ 28 октября премьер-министры обсудят, как реализовать инициативы последнего саммита.

Российские власти создают новое пространство для развития культуры, спорта и других сфер, которые необходимы для общения с соседними народами, объясняет повестку заседания директор Института Современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«На заседании будут продолжены темы, поднятые на саммите глав СНГ в Астане. Отдельным блоком шла тема гуманитарного сотрудничества. Речь шла о проведении Вторых спортивных игр СНГ. Предложен шахматный турнир, отдельно говорили об учреждении премии СНГ в области искусства и кинематографа. Окончательные решения не приняты, но направления озвучены. И это направления создания своего культурного пространства. Россия создает широкое поле для общения народов, не только глав и руководителей предприятий, а всех людей», — резюмировал эксперт.

Рабочая встреча на фоне предельно высокого давления Запада демонстрирует дружеские отношения России с соседними странами—партнерами, объясняет заместитель директора Центра социальных и интеграционных исследований по вопросам Союзного государства и евразийской интеграции Владимир Киреев.

«Некоторые вопросы играют первостепенную роль, например, сфера энергетического рынка, цифровая трансформация. Последнее это часть большого плана по диверсификации рынков, Россия запустила переход от экономической деятельности в странах Запада в сторону развивающихся стран Латинской Америки, Азии.