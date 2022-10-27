Путин предложил «простой способ» решения проблем Украины

«Решающее слово за теми, кто реализует эту политику в Вашингтоне. Очень просто решить эту проблему: дать соответствующий сигнал в Киев, что они должны поменять свою позицию и стремиться к тому, чтобы решать эти проблемы мирным путем», – заявил Путин.