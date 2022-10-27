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4 минуты назад

Путин предложил «простой способ» решения проблем Украины

Елена Прошина

На пленарном заседании Валдайского форума президент России Владимир Путин заявил, что проблему Украины «очень просто» могут решить те, «кто реализует эту политику в Вашингтоне». Об этом сообщает ТАСС.

Путин предложил «простой способ» решения проблем Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Решающее слово за теми, кто реализует эту политику в Вашингтоне. Очень просто решить эту проблему: дать соответствующий сигнал в Киев, что они должны поменять свою позицию и стремиться к тому, чтобы решать эти проблемы мирным путем», – заявил Путин.

Президент России Владимир Путин выступил с речью на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай». Тема заседания этого года – «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». Международный дискуссионный клуб «Валдай» был основан при одноименном экспертно-аналитическом центре в 2004 году. Регулярно в заседаниях клуба участвует президент России и выступает на них с речью.

Политика,Владимир Путин,Валдайский клуб,
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