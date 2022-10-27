Путин предложил «простой способ» решения проблем Украины

На пленарном заседании Валдайского форума президент России Владимир Путин заявил, что проблему Украины «очень просто» могут решить те, «кто реализует эту политику в Вашингтоне». Об этом сообщает ТАСС.
«Решающее слово за теми, кто реализует эту политику в Вашингтоне. Очень просто решить эту проблему: дать соответствующий сигнал в Киев, что они должны поменять свою позицию и стремиться к тому, чтобы решать эти проблемы мирным путем», – заявил Путин.
Президент России Владимир Путин выступил с речью на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай». Тема заседания этого года – «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». Международный дискуссионный клуб «Валдай» был основан при одноименном экспертно-аналитическом центре в 2004 году. Регулярно в заседаниях клуба участвует президент России и выступает на них с речью.