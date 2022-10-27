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23 минуты назад

Путин назвал Одессу возможным яблоком раздора

Lenta.ruиещё 2

Президент России Владимир Путин допустил, что Одесса может быть как яблоком раздора, так и символом разрешения конфликтов. Об этом он порассуждал, отвечая на вопрос венгерского журналиста Габора Штира в ходе пленарной сессии клуба «Валдай». Трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

Путин назвал Одессу возможным яблоком раздора
Фото: ТАССТАСС

Журналист попросил Путина дать совет о том, какую ему визу делать — российскую или украинскую — если он соберется поехать в город следующим летом или через два года. Президент назвал Одессу одним из красивейших городов мира и напомнил, что его основательницей была российская императрица Екатерина II.

«Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, и символом нахождения какого-то решения всего, что сейчас происходит. Вопрос не в нас», — заявил он.

«Впереди самое опасное десятилетие со времен Второй мировой войны»

В ходе этого же выступления Владимир Путин заявил, что единственным гарантом суверенитета Украины может быть только Россия, которая ее же и создала. Это, по его словам, было бы справедливо и для территориальной целостности, и самой украинской государственности, если бы отношения двух стран не испортились.

Политика,Владимир Путин,Валдайский клуб,
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