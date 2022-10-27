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47 минут назад

Песков оценил речь Путина

Lenta.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил речь президента России Владимира Путина в ходе пленарной сессии клуба «Валдай». Его слова передает ТАСС.

Песков оценил речь Путина
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look PressKomsomolskaya Pravda / Global Look Press

Песков назвал речь президента мировоззренческой, глубокой, прикладной, а также выразил уверенность, что она войдет в золотую десятку выступлений Путина за 22 года, и ее услышат на Западе. По словам пресс-секретаря, в этом выступлении президент изложил свое понимание того, что должно появиться в результате этого десятилетия.

«Она, действительно, стоит того, чтобы ее анализировать», — заключил он.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Валдайский клуб,
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