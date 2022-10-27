Песков оценил речь Путина

Песков назвал речь президента мировоззренческой, глубокой, прикладной, а также выразил уверенность, что она войдет в золотую десятку выступлений Путина за 22 года, и ее услышат на Западе. По словам пресс-секретаря, в этом выступлении президент изложил свое понимание того, что должно появиться в результате этого десятилетия.