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34 минуты назад

Путин призвал граждан стран Запада бороться за рост зарплат

ТАССиещё 1

Президент РФ Владимир Путин призвал жителей стран Запада бороться за повышение зарплат и не верить, что Россия является их противником. Об этом он заявил в четверг на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Путин призвал граждан стран Запада бороться за рост зарплат
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Что касается нашего послания рядовым гражданам западных стран - и Соединенных Штатов [Америки], и Европы - хочу сказать самое главное: боритесь за повышение заработной платы. Это первое. Второе - не верьте тому, что Россия является вашим врагом или даже противником. Россия - ваш друг", - сказал президент.

Политика,Владимир Путин,Валдайский клуб,
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