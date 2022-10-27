Путин призвал граждан стран Запада бороться за рост зарплат

"Что касается нашего послания рядовым гражданам западных стран - и Соединенных Штатов [Америки], и Европы - хочу сказать самое главное: боритесь за повышение заработной платы. Это первое. Второе - не верьте тому, что Россия является вашим врагом или даже противником. Россия - ваш друг", - сказал президент.