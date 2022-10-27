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13 минут назад

Путин заявил, что Россия готова поставлять нефть и газ Западу

Елена Прошина

На пленарном заседании Валдайского форума президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова поставлять Западу нефть и газ, но «они не хотят». Об этом сообщает РИА «Новости».

Путин: Россия готова поставлять нефть и газ Западу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«И дело не в России. Мы и газ готовы поставлять, мы и нефть готовы поставлять. Че отказываетесь-то? У нас осталось после взрыва "Северных потоков", одна только (нитка - ред.) работает. 2,5 миллиардов кубических метров мы можем прокачивать. Но они же не хотят. Мы-то здесь при чём?», – сказал он.

27 октября на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» выступил президент России Владимир Путин. Тема заседания этого года – «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». Международный дискуссионный клуб «Валдай» был основан при одноименном экспертно-аналитическом центре в 2004 году.

Политика,Владимир Путин,Валдайский клуб,
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