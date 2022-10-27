Путин: Россия готова поставлять нефть и газ Западу

«И дело не в России. Мы и газ готовы поставлять, мы и нефть готовы поставлять. Че отказываетесь-то? У нас осталось после взрыва "Северных потоков", одна только (нитка - ред.) работает. 2,5 миллиардов кубических метров мы можем прокачивать. Но они же не хотят. Мы-то здесь при чём?», – сказал он.