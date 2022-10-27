В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 61.36EUR 61.57
Войти в почту
47 минут назад

Путин описал эффект от своей фразы «мы сразу в рай, а они сдохнут»

Илья Родин

Модератор пленарной сессии клуба «Валдай» Федор Лукьянов в рамках обсуждения ядерной повестки напомнил президенту России Владимиру Путину о его ставшей некогда крайне популярной фразе «мы как мученики попадем в рай». Трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

Путин описал эффект от своей фразы «мы сразу в рай, а они сдохнут»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что четыре года назад Путин предсказал, что в случае ядерной войны западный мир ждет печальная участь, в то время, как россияне «как мученики попадут в рай».

«Мы не торопимся же [в рай], правда?», - спросил Лукьянов.

После этого вопроса президент задумался, а зал напряженно засмеялся. Через некоторое время Путин улыбнулся и признался, что «специально задумался, чтобы вы [участники форума] насторожились. Эффект достигнут».

Ранее президент России предупредил, что опасность применения ядерных вооружений во время конфликтов сохранится до тех пор, пока они будут находиться в арсеналах держав.

Политика,Федор Лукьянов,Владимир Путин,Валдайский клуб,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители