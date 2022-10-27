Путин описал эффект от своей фразы «мы сразу в рай, а они сдохнут»

Модератор пленарной сессии клуба «Валдай» Федор Лукьянов в рамках обсуждения ядерной повестки напомнил президенту России Владимиру Путину о его ставшей некогда крайне популярной фразе «мы как мученики попадем в рай». Трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

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Отмечается, что четыре года назад Путин предсказал, что в случае ядерной войны западный мир ждет печальная участь, в то время, как россияне «как мученики попадут в рай».

«Мы не торопимся же [в рай], правда?», - спросил Лукьянов.

После этого вопроса президент задумался, а зал напряженно засмеялся. Через некоторое время Путин улыбнулся и признался, что «специально задумался, чтобы вы [участники форума] насторожились. Эффект достигнут».