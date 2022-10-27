Путин напомнил, как создавалась Украина

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Владимир Путин уточнил, что после крушения Российской империи, было принято решение о создании Украины.

Власти государства, по его словам, наделили «националистически настроенную часть большевиков родом с Украины исконно русскими территориями». При этом мнение населения передаваемых республике регионов никто не учитывал, отметил президент.

По его оценке, в силу это Украина «складывалась, как искусственное государство».

Путин напомнил, что после Второй Мировой войны глава СССР Иосиф Виссарионович Сталин передал Украине ряд территорий Польши, Венгрии и Румынии.