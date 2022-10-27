Путин напомнил, как создавалась Украина

Украина создавалась как искусственное государство, напомнил президент России Владимир Путин на Валдайском форуме. Об этом пишет РИА «Новости».
Владимир Путин уточнил, что после крушения Российской империи, было принято решение о создании Украины.
Власти государства, по его словам, наделили «националистически настроенную часть большевиков родом с Украины исконно русскими территориями». При этом мнение населения передаваемых республике регионов никто не учитывал, отметил президент.
По его оценке, в силу это Украина «складывалась, как искусственное государство».
Путин напомнил, что после Второй Мировой войны глава СССР Иосиф Виссарионович Сталин передал Украине ряд территорий Польши, Венгрии и Румынии.
Ранее президент России заявил, что не может представить себя на месте такого советского государственного деятеля, как Никита Сергеевич Хрущев.