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12 минут назад

Путин напомнил, как создавалась Украина

Илья Родин

Украина создавалась как искусственное государство, напомнил президент России Владимир Путин на Валдайском форуме. Об этом пишет РИА «Новости».

Путин напомнил, как создавалась Украина
Фото: © kremlin.ru© kremlin.ru

Владимир Путин уточнил, что после крушения Российской империи, было принято решение о создании Украины.

Власти государства, по его словам, наделили «националистически настроенную часть большевиков родом с Украины исконно русскими территориями». При этом мнение населения передаваемых республике регионов никто не учитывал, отметил президент.

Путин рассказал о причинах начать спецоперацию на Украине

По его оценке, в силу это Украина «складывалась, как искусственное государство».

Путин напомнил, что после Второй Мировой войны глава СССР Иосиф Виссарионович Сталин передал Украине ряд территорий Польши, Венгрии и Румынии.

Ранее президент России заявил, что не может представить себя на месте такого советского государственного деятеля, как Никита Сергеевич Хрущев.

Политика,Владимир Путин,Валдайский клуб,
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