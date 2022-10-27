Путин потерял доверие к Макрону

«Я отрицательно к этому отношусь, меня не предупредили. Форматы общения глав государств надо соблюдать, иначе пропадает доверие, да и неприлично. Я теперь исхожу из того, что их кто-то слушает», — сказал Путин. Трансляция идет в сообществе URA.RU «ВКонтакте».