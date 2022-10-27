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21 минуту назад

Путин: многим хотелось бы, чтобы я сказал «боюсь-боюсь»

Газета.Ru

Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что многим хотелось бы услышать, что он кого-то боится.

Путин: многим хотелось бы, чтобы я сказал «боюсь-боюсь»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если бы я боялся, я бы ничего не делал», — сказал президент.

Он добавил, что, занимая пост главы государства, не может руководствоваться «соображениями такого порядка».

Путин подчеркнул, в своей работе никогда не думает об исторических свершениях, а исходит из того, что «нужно делать и без чего невозможно обойтись».

Президент также отметил, что руководствуется интересами российского народа и российского государства.

«Я это и делаю и буду делать дальше», — подчеркнул Путин.

Ранее на заседании клуба Путин заявил, что у Запада никогда не получится «смахнуть» Россию с политической карты и уничтожить. Он также отметил, что у России «много друзей в мире» и ей не нужно никому ничего навязывать.

Политика,Владимир Путин,Валдайский клуб,
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