Путин: многим хотелось бы, чтобы я сказал «боюсь-боюсь»

Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что многим хотелось бы услышать, что он кого-то боится.

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«Если бы я боялся, я бы ничего не делал», — сказал президент.

Он добавил, что, занимая пост главы государства, не может руководствоваться «соображениями такого порядка».

Путин подчеркнул, в своей работе никогда не думает об исторических свершениях, а исходит из того, что «нужно делать и без чего невозможно обойтись».

Президент также отметил, что руководствуется интересами российского народа и российского государства.

«Я это и делаю и буду делать дальше», — подчеркнул Путин.