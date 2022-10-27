Путин: многим хотелось бы, чтобы я сказал «боюсь-боюсь»

Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что многим хотелось бы услышать, что он кого-то боится.
«Если бы я боялся, я бы ничего не делал», — сказал президент.
Он добавил, что, занимая пост главы государства, не может руководствоваться «соображениями такого порядка».
Путин подчеркнул, в своей работе никогда не думает об исторических свершениях, а исходит из того, что «нужно делать и без чего невозможно обойтись».
Президент также отметил, что руководствуется интересами российского народа и российского государства.
«Я это и делаю и буду делать дальше», — подчеркнул Путин.
Ранее на заседании клуба Путин заявил, что у Запада никогда не получится «смахнуть» Россию с политической карты и уничтожить. Он также отметил, что у России «много друзей в мире» и ей не нужно никому ничего навязывать.