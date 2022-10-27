Путин: недооценки противника на Украине не было

Президент России Владимир Путин заявил, что у него нет ощущения недооценки противника на Украине. Такой ответ он дал на соответствующий вопрос на сессии клуба «Валдай», передает «РИА Новости».

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«Нет. Знаете в чем дело? Мы видели, что происходит», — сказал Путин.

Он отметил, что восемь лет на Донбассе создавали «укрепрайон на достаточно большую глубину» и «лезть туда было безосновательно и бессмысленно». При этом в Кремле понимали, что данный процесс лишь продолжится.

«И чем дальше, тем было бы для нас хуже, труднее, опаснее и мы несли бы большие потери. Вот какими соображениями мы руководствовались», — заключил Путин.