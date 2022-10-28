Путин отреагировал на заявления об обстреле Запорожской АЭС Россией

Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» отреагировал на заявления о том, что Россия сама обстреливает Запорожскую атомную электростанцию АЭС. Трансляция его выступления доступна на официальном сайте мероприятия.

Подобные высказывания он назвал бредом. «Так прямо иногда говорят, постоянно намекают на то, что мы обстреливаем Запорожскую атомную электростанцию. Они сбрендили совсем? Мы же контролируем эту АЭС, там же войска находятся наши», — заявил российский лидер.