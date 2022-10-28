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45 минут назад

Путин отреагировал на заявления об обстреле Запорожской АЭС Россией

Lenta.ruиещё 1

Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» отреагировал на заявления о том, что Россия сама обстреливает Запорожскую атомную электростанцию АЭС. Трансляция его выступления доступна на официальном сайте мероприятия.

Путин отреагировал на заявления об обстреле Запорожской АЭС Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Подобные высказывания он назвал бредом. «Так прямо иногда говорят, постоянно намекают на то, что мы обстреливаем Запорожскую атомную электростанцию. Они сбрендили совсем? Мы же контролируем эту АЭС, там же войска находятся наши», — заявил российский лидер.

Политика,СВО,Владимир Путин,Валдайский клуб,
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