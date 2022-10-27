В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 61.36EUR 61.57
Войти в почту
33 минуты назад

«Девушка немножко не в себе». Путин оценил слова Лиз Трасс о ядерном оружии

Илья Родин

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на Валдайском форуме напомнил о словах экс-премьера Великобритании Лиз Трасс о возможном применении ядерного оружия. Он отметил, что присутствующим на брифинге следовало указать политику на ошибочность ее мнения. Трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

«Девушка немножко не в себе». Путин оценил слова Лиз Трасс о ядерном оружии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Трасс на пресс-конференции заявила, что в «обязанности премьера входит возможное применение [ядерного оружия], и я сделаю это [прикажу нанести удар в случае необходимости]».

Путин назвал цель давления на Россию

Путин подчеркнул, что никто из присутствующих не отреагировал на рискованное заявление дамы, занимавшей пост главы правительства.

«Допустим, она ляпнула... девушка немножко не в себе», - пояснил глава государства, добавив при этом, что такие вещи недопустимо говорить публично.

А если кто-то все же позволяет себе такие высказывания, то его следует поправить.

Политика,Лиз Трасс,Владимир Путин,Валдайский клуб,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители