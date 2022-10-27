«Девушка немножко не в себе». Путин оценил слова Лиз Трасс о ядерном оружии

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на Валдайском форуме напомнил о словах экс-премьера Великобритании Лиз Трасс о возможном применении ядерного оружия. Он отметил, что присутствующим на брифинге следовало указать политику на ошибочность ее мнения. Трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

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Отмечается, что Трасс на пресс-конференции заявила, что в «обязанности премьера входит возможное применение [ядерного оружия], и я сделаю это [прикажу нанести удар в случае необходимости]».

Путин подчеркнул, что никто из присутствующих не отреагировал на рискованное заявление дамы, занимавшей пост главы правительства.

«Допустим, она ляпнула... девушка немножко не в себе», - пояснил глава государства, добавив при этом, что такие вещи недопустимо говорить публично.