Путин не увидел необходимости переноса столицы из Москвы

Президент РФ Владимир Путин не видит необходимости переноса столицы из Москвы, при этом является сторонником децентрализации компетенций мегаполиса. Такую позицию глава государства обозначил в четверг на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
"По поводу переноса столицы - да, такие разговоры и у нас [в России] есть, но у нас переносили когда-то столицу, и это было неоднократно в истории российского государства. <...> Исторически, ментально, центр России всегда ассоциировался с Москвой. И, на мой взгляд, какой-то необходимости [в таком переносе нет], - сказал Путин. - Есть проблемы развития столицы как мегаполиса, и должен сказать, что они под руководством команды действующего мэра [Сергея] Собянина решаются гораздо лучше, чем во многих других странах мира и во многих других мегаполисах".
По словам президента, был период, когда в Москве нарастали проблемы, связанные с транспортом и развитием социальной инфраструктуры, они и сейчас "отчасти нарастают".
"Но все-таки за последние годы мэр Собянин очень многое сделал, для того чтобы эти угрозы купировать и, наоборот, создавать условия, для того чтобы москвичи и те, кто приезжает в Москву для работы, либо гости Москвы, приезжающие сюда с туристическими целями, чувствовали себя здесь комфортно. Очень много сделано для развития города в последние несколько лет", - заметил Путин. "Ну а эта проблема излишней централизации всех федеральных структур в Москве, она существует, и <...> я, например, сторонник делать так же, как в некоторых других странах, а именно - децентрализовать эти полномочия и компетенции центральные, столичные, в других регионах России", - резюмировал глава государства.
В качестве примера он привел создание судебных центров в Санкт-Петербурге.
"Там уже работает Конституционный суд, есть конкретные планы строительства [здания для] Верховного суда. Делать это нужно неспеша, спокойно, создавая и судебному сообществу благоприятные условия для работы, в том же самом Петербурге, и мы будем делать это без всякой спешки и суеты", - пообещал Путин.
Кроме того, по словам президента, по пути децентрализации могут пойти некоторые крупные компании.
"Которые, скажем, работают на самом деле в Сибири, а центральные органы управления имеют в Москве - могли бы там разместить свои штаб-квартиры. Это, кстати, и происходит, "РусГидро", оно там обосновывается, по-моему, в Сибири, в Красноярске оборудуют штаб-квартиру, например. И центральные органы власти могли бы так, некоторые, быть так рассредоточены по территории Российской Федерации. Это пойдет только на пользу - и самой системе управления, и тем регионам, где они будут появляться", - заключил Путин.