Путин не увидел необходимости переноса столицы из Москвы

"Но все-таки за последние годы мэр Собянин очень многое сделал, для того чтобы эти угрозы купировать и, наоборот, создавать условия, для того чтобы москвичи и те, кто приезжает в Москву для работы, либо гости Москвы, приезжающие сюда с туристическими целями, чувствовали себя здесь комфортно. Очень много сделано для развития города в последние несколько лет", - заметил Путин. "Ну а эта проблема излишней централизации всех федеральных структур в Москве, она существует, и <...> я, например, сторонник делать так же, как в некоторых других странах, а именно - децентрализовать эти полномочия и компетенции центральные, столичные, в других регионах России", - резюмировал глава государства.