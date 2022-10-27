Путин заявил, что США пока не догнали РФ в сфере гиперзвукового оружия

США когда-нибудь догонят Россию в сфере гиперзвукового оружия, но пока они этого сделать не смогли. Об этом в ходе выступления на пленарной сессии клуба «Валдай» заявил президент РФ Владимир Путин. Его слова приводит «РИА Новости».

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«Понятно, что когда-то США нас догонят по гиперзвуковому оружию. Это очевидно. Высокотехнологичная страна. Это только вопрос времени. Но пока не догнали», — сказал Путин.

При этом он отметил, что в России уже есть гиперзвуковое оружие и эта технология продолжает развиваться.