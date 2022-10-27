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10 минут назад

Путин рассказал о поручении Шойгу

Илья Родин

Президент России Владимир Путин на Валдайском форуме рассказал, что лично поручил главе Минобороны Сергею Шойгу провести телефонные переговоры с зарубежными коллегами и сообщить им о рисках создания на Украине так называемой «грязной бомбы». Трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

Путин рассказал о поручении Шойгу касательно "грязной бомбы"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это я дал указание Шойгу прозвонить всех его коллегам и проинформировать об этом [угрозе создания бомбы]», - подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что Москва была вынуждена экстренно отреагировать на полученные сведения о готовящейся провокации.

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Путин пояснил, что Россия получила данные о том, где Киев готовит провокацию, на основе каких компонентов планирует создавать объект.

«Сегодняшняя возня вокруг ядерных угроз примитивна, Запад ищет дополнительные аргументы для противостояния России», - резюмировал глава государства.

Ранее Путин сообщил, что у РФ нет намерений наносить ядерный удар по Украине. Он уточнил, что в этом нет смысла, ни военного, ни политического.

Политика,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Валдайский клуб,
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