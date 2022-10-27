Путин рассказал о поручении Шойгу касательно "грязной бомбы"

Президент России Владимир Путин на Валдайском форуме рассказал, что лично поручил главе Минобороны Сергею Шойгу провести телефонные переговоры с зарубежными коллегами и сообщить им о рисках создания на Украине так называемой «грязной бомбы». Трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

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«Это я дал указание Шойгу прозвонить всех его коллегам и проинформировать об этом [угрозе создания бомбы]», - подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что Москва была вынуждена экстренно отреагировать на полученные сведения о готовящейся провокации.

Путин пояснил, что Россия получила данные о том, где Киев готовит провокацию, на основе каких компонентов планирует создавать объект.

«Сегодняшняя возня вокруг ядерных угроз примитивна, Запад ищет дополнительные аргументы для противостояния России», - резюмировал глава государства.