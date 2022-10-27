Путин рассказал о поручении Шойгу касательно "грязной бомбы"

Президент России Владимир Путин на Валдайском форуме рассказал, что лично поручил главе Минобороны Сергею Шойгу провести телефонные переговоры с зарубежными коллегами и сообщить им о рисках создания на Украине так называемой «грязной бомбы». Трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.
«Это я дал указание Шойгу прозвонить всех его коллегам и проинформировать об этом [угрозе создания бомбы]», - подчеркнул глава государства.
Президент отметил, что Москва была вынуждена экстренно отреагировать на полученные сведения о готовящейся провокации.
Путин пояснил, что Россия получила данные о том, где Киев готовит провокацию, на основе каких компонентов планирует создавать объект.
«Сегодняшняя возня вокруг ядерных угроз примитивна, Запад ищет дополнительные аргументы для противостояния России», - резюмировал глава государства.
Ранее Путин сообщил, что у РФ нет намерений наносить ядерный удар по Украине. Он уточнил, что в этом нет смысла, ни военного, ни политического.