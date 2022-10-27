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1 час назад

Путин охарактеризовал Эрдогана

Елена Прошина

На пленарном заседании Валдайского форума президент России Владимир Путин высказался о взаимоотношениях с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает «RT на русском»

Путин охарактеризовал Эрдогана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Он крепкий, сильный руководитель, который руководствуется, прежде всего, а может быть и исключительно интересами Турции, турецкого народа... Он, конечно, защищает и в диалоге с нами, прежде всего, свои интересы, и в этом смысле Турция в целом и президент Эрдоган,в частности, являются непростыми партнёрами»

Президент России Владимир Путин выступил с речью на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай». Тема заседания этого года – «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». Международный дискуссионный клуб «Валдай» был основан при одноименном экспертно-аналитическом центре в 2004 году. Регулярно в заседаниях клуба участвует президент России и выступает на них с речью.

Политика,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,Валдайский клуб,
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