Путин охарактеризовал Эрдогана

«Он крепкий, сильный руководитель, который руководствуется, прежде всего, а может быть и исключительно интересами Турции, турецкого народа... Он, конечно, защищает и в диалоге с нами, прежде всего, свои интересы, и в этом смысле Турция в целом и президент Эрдоган,в частности, являются непростыми партнёрами»