Путин охарактеризовал Эрдогана

На пленарном заседании Валдайского форума президент России Владимир Путин высказался о взаимоотношениях с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает «RT на русском»
«Он крепкий, сильный руководитель, который руководствуется, прежде всего, а может быть и исключительно интересами Турции, турецкого народа... Он, конечно, защищает и в диалоге с нами, прежде всего, свои интересы, и в этом смысле Турция в целом и президент Эрдоган,в частности, являются непростыми партнёрами»
Президент России Владимир Путин выступил с речью на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай». Тема заседания этого года – «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». Международный дискуссионный клуб «Валдай» был основан при одноименном экспертно-аналитическом центре в 2004 году. Регулярно в заседаниях клуба участвует президент России и выступает на них с речью.