На пленарном заседании Валдайского форума президент России Владимир Путин заявил, что не может представить себя на месте Хрущева. Об этом сообщает ТАСС.

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Отвечая на вопрос о том, может ли он представить себя на месте Хрущева, Путин ответил решительным отказом.

«Ни в коем случае! Нет, я не могу себя представить в роли Хрущева, ни в коем случае!», – сказал Путин.