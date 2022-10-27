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11 минут назад

Путин заявил, что не может представить себя на месте Хрущева

Елена Прошина

На пленарном заседании Валдайского форума президент России Владимир Путин заявил, что не может представить себя на месте Хрущева. Об этом сообщает ТАСС.

Путин заявил, что не может представить себя на месте Хрущева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отвечая на вопрос о том, может ли он представить себя на месте Хрущева, Путин ответил решительным отказом.

«Ни в коем случае! Нет, я не могу себя представить в роли Хрущева, ни в коем случае!», – сказал Путин.

27 октября президент России Владимир Путин выступил с речью на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай». Тема заседания 2022 года – «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».

Политика,Владимир Путин,Валдайский клуб,
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