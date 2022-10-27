На пленарном заседании Валдайского форума президент России Владимир Путин заявил, что не может представить себя на месте Хрущева. Об этом сообщает ТАСС.
Отвечая на вопрос о том, может ли он представить себя на месте Хрущева, Путин ответил решительным отказом.
«Ни в коем случае! Нет, я не могу себя представить в роли Хрущева, ни в коем случае!», – сказал Путин.
27 октября президент России Владимир Путин выступил с речью на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай». Тема заседания 2022 года – «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».