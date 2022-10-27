Путин оценил опасность применения ядерного оружия

Президент России Владимир Путин во время выступления на Валдайском форуме рассказал о ядерной повестке в мире. Он отметил, что риски применения ядерного оружия будут сохраняться до тех пор, пока оно будет находиться в арсеналах. Трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

Фото: ТАСС ТАСС

«Опасность применения ядерного оружия есть всегда, пока оно существует», - подчеркнул Владимир Путин.

По его мнению, западные страны нагнетают тезис о возможном применении Россией ядерного оружия потому, что желают оказать воздействие на партнеров Москвы, ее друзей и союзников.

Президент также рассказал о ситуации на Запорожской АЭС. Он отметил, что журналисты постоянно пишут об обстрелах объекта, намекают, что их якобы ведут российские войска. Глава государства пояснил, что для России подобные обвинения выглядят абсурдными в силу ряда обстоятельств.

«Но мы же контролируем ее, там наши войска», - уточнил Путин.