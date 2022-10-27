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16 минут назад

Путин оценил опасность применения ядерного оружия

Илья Родин

Президент России Владимир Путин во время выступления на Валдайском форуме рассказал о ядерной повестке в мире. Он отметил, что риски применения ядерного оружия будут сохраняться до тех пор, пока оно будет находиться в арсеналах. Трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

Путин оценил опасность применения ядерного оружия
Фото: ТАССТАСС

«Опасность применения ядерного оружия есть всегда, пока оно существует», - подчеркнул Владимир Путин.

По его мнению, западные страны нагнетают тезис о возможном применении Россией ядерного оружия потому, что желают оказать воздействие на партнеров Москвы, ее друзей и союзников.

Президент также рассказал о ситуации на Запорожской АЭС. Он отметил, что журналисты постоянно пишут об обстрелах объекта, намекают, что их якобы ведут российские войска. Глава государства пояснил, что для России подобные обвинения выглядят абсурдными в силу ряда обстоятельств.

«Но мы же контролируем ее, там наши войска», - уточнил Путин.

Глава государства сообщил также, что Москва не собирается наносить ядерный удар по Украине, так как не видит в этом ни политического, ни военного смысла.

Политика,Владимир Путин,Валдайский клуб,
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