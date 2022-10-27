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22 минуты назад

Путин: Россия осознала себя великой страной

Елена Прошина

На пленарном заседании Валдайского форума президент России Владимир Путин заявил, что Россия это великая страна и «мы осознали» это. Об этом сообщает «Ура.ру».

Путин: Россия осознала себя великой страной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы осознали, что мы – великая страна. Мы многое можем сделать», – сказал Путин.

27 октября президент России Владимир Путин выступил с речью на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай». Тема заседания 2022 года – «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». Международный дискуссионный клуб «Валдай» был основан при одноименном экспертно-аналитическом центре в 2004 году. Президент регулярно участвует в заседаниях клуба и выступает на них с речью.

Политика,Владимир Путин,Валдайский клуб,
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