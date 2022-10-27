Путин: Россия осознала себя великой страной

На пленарном заседании Валдайского форума президент России Владимир Путин заявил, что Россия это великая страна и «мы осознали» это. Об этом сообщает «Ура.ру».

27 октября президент России Владимир Путин выступил с речью на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай». Тема заседания 2022 года – «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». Международный дискуссионный клуб «Валдай» был основан при одноименном экспертно-аналитическом центре в 2004 году. Президент регулярно участвует в заседаниях клуба и выступает на них с речью.