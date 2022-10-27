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32 минуты назад

Путин заявил, что у Януковича было «мало шансов»

Елена Прошина

На пленарном заседании Валдайского форума президент России Владимир Путин оценил шансы бывшего президента Украины Виктора Фёдоровича Януковича остаться у власти в 2014 году. Об этом сообщает РИА ФАН.

Путин заявил, что у Януковича было «мало шансов»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Виктор Фёдорович на меня не обидится, но у него было в 2014 году мало шансов», – сказал Путин.

Ранее президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай». Тема заседания – «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». В этом году к клубу «Валдай» присоединились 111 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из 41 страны.

Политика,Виктор Янукович,Владимир Путин,Валдайский клуб,
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