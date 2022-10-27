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14 минут назад

Путин: доминирование Запада в мировых делах подходит к концу

Елена Прошина

Безраздельное доминирование Запада в мировых делах подходит к концу, впереди ждет самое «непредсказуемое десятилетие». Об этом, выступая на пленарной сессии клуба «Валдай», заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Путин: доминирование Запада в мировых делах подходит к концу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Безраздельное доминирование Запада в мировых делах завершается. Уходит в прошлое однополярный мир. Мы стоим на историческом рубеже. Впереди, наверное, самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны», — сказал Путин.

Президент РФ уверен, что Запад «не способен единолично управлять человечеством», но «отчаянно» пытается это делать.

«А большинство народов мира уже не хочет с этим мириться», — отметил он.

По его мнению, именно в этом и заключается главное противоречие новой эпохи. Он назвал сегодняшнюю ситуацию «революционной».

Политика,Владимир Путин,Валдайский клуб,
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