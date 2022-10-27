Путин: доминирование Запада в мировых делах подходит к концу

«Безраздельное доминирование Запада в мировых делах завершается. Уходит в прошлое однополярный мир. Мы стоим на историческом рубеже. Впереди, наверное, самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны», — сказал Путин.