В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 61.36EUR 61.57
Войти в почту
19 минут назад

Путин обратился к Западу словами Достоевского

Илья Родин

Президент России Владимир Путин во время выступления на Валдайском форуме охарактеризовал деспотизм в западных странах словами российского писателя Федора Михайловича Достоевского. Трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

Путин обратился к Западу словами Достоевского
Фото: ТАССТАСС

Владимир Путин подчеркнул, говоря о культуре отмены и о том, что государства Запада в любых критических высказываниях в свой адрес видят руку Кремля, что в настоящее время ситуацию в мире можно охарактеризовать словами одного из персонажей романа Достоевского «Бесы» — нигилиста Шигалева.

«Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом», - напомнил глава государства, отметив, что именно к этому пришли западные страны.

По оценке Путина, самомнение лидеров западных стран, решивших, что могут свободно, по своему усмотрению, распоряжаться мировым культурным наследием, буквально зашкаливает.

Политика,Федор Достоевский,Владимир Путин,Валдайский клуб,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители