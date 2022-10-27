Путин обратился к Западу словами Достоевского

Президент России Владимир Путин во время выступления на Валдайском форуме охарактеризовал деспотизм в западных странах словами российского писателя Федора Михайловича Достоевского . Трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

Владимир Путин подчеркнул, говоря о культуре отмены и о том, что государства Запада в любых критических высказываниях в свой адрес видят руку Кремля, что в настоящее время ситуацию в мире можно охарактеризовать словами одного из персонажей романа Достоевского «Бесы» — нигилиста Шигалева.