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22 минуты назад

Путин заявил, что ни в чем не разочаровался за год

Елена Прошина

На пленарном заседании Валдайского форума президент России Владимир Путин отрицательно ответил на вопрос, было ли что-то за год, что его бы разочаровало. Об этом сообщает РИА «Новости».

Путин заявил, что ни в чем не разочаровался за год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Оргвыводы нужны и надо думать об обновлении, но такого, чтобы меня кто-то разочаровал и надо разгонять, такого нет», – сказал он.

27 октября президент России Владимир Путин выступил с речью на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай». Тема заседания 2022 года – «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». Международный дискуссионный клуб «Валдай» был основан при одноименном экспертно-аналитическом центре в 2004 году. Президент регулярно участвует в заседаниях клуба и выступает на них с речью.

Политика,Владимир Путин,Валдайский клуб,
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