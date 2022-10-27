Путин возмутился «цап-царапом» со стороны Запада

В ходе выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин возмутился финансовой политикой США и других западных стран, которые сначала разрушили саму идею резервных валют, а затем, в ответ на ввод российских войск на территорию Украины, заморозили российские золотовалютные резервы. Трансляция выступления доступна на официальном сайте мероприятия.