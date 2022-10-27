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39 минут назад

Путин возмутился «цап-царапом» со стороны Запада

Lenta.ru

В ходе выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин возмутился финансовой политикой США и других западных стран, которые сначала разрушили саму идею резервных валют, а затем, в ответ на ввод российских войск на территорию Украины, заморозили российские золотовалютные резервы. Трансляция выступления доступна на официальном сайте мероприятия.

Путин возмутился «цап-царапом» со стороны Запада
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«А потом и вовсе "цап-царап" — прикарманил наши золотовалютные резервы», — объяснил российский лидер, предсказав, что переход к расчетам в национальных валютах будет становиться все популярнее.

Одновременно Путин рассказал, что Запад использует технологическое развитие в своих интересах, для увеличения неравенства. По мнению российского президента, если в какую-то страну заходит западная компания, то про развитие можно забыть.

«Поставляют станки и оборудование и губят местное машиностроение», — привел он пример такого подхода.

Политика,Владимир Путин,Валдайский клуб,
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