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8 минут назад

Путин назвал убийство США Сулеймани «хамским»

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», назвал спланированное убийство командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, «хамскими». Отрывок выступления главы РФ у себя опубликовал Telegram-канал «Смотри».

Путин назвал убийство США Сулеймани «хамским»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Охамели просто. Не стесняются ничего. Взяли вот, Сулеймани убили — иранского генерала. Можно было как угодно относится к Сулеймани, но это официальное лицо другого государства. Убили на территории третьей страны и сказали — да, мы убили. Что это такое вообще? Мы где живем?» — сказал Путин.

Напомним, что Сулеймани был убит 3 января 2020 года. США нанесли ракетный удар по району Багдада недалеко от международного аэропорта, где в то время находился иранский генерал. Распоряжение об ударе дал бывший американский президент Дональд Трамп.

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