Путин назвал убийство США Сулеймани «хамским»

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», назвал спланированное убийство командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, «хамскими». Отрывок выступления главы РФ у себя опубликовал Telegram-канал «Смотри».
«Охамели просто. Не стесняются ничего. Взяли вот, Сулеймани убили — иранского генерала. Можно было как угодно относится к Сулеймани, но это официальное лицо другого государства. Убили на территории третьей страны и сказали — да, мы убили. Что это такое вообще? Мы где живем?» — сказал Путин.
Напомним, что Сулеймани был убит 3 января 2020 года. США нанесли ракетный удар по району Багдада недалеко от международного аэропорта, где в то время находился иранский генерал. Распоряжение об ударе дал бывший американский президент Дональд Трамп.