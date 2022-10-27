Путин назвал убийство США Сулеймани «хамским»

«Охамели просто. Не стесняются ничего. Взяли вот, Сулеймани убили — иранского генерала. Можно было как угодно относится к Сулеймани, но это официальное лицо другого государства. Убили на территории третьей страны и сказали — да, мы убили. Что это такое вообще? Мы где живем?» — сказал Путин.