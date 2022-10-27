Путин назвал цель давления на Россию

На пленарном заседании Валдайского форума президент России Владимир Путин заявил, что за давлением на Россию стоит цель превратить ее в инструмент для достижения своих задач.
«Цель давления на Россию? Потренироваться? Нет. Цель — превратить Россию в инструмент для достижения своих целей. Всех стараются превратить в инструмент для своих целей. А тех, кто не подчиняется, против них - санкции, против них проводятся экономические ограничения, перевороты готовятся», – сказал он.
Путин также добавил, что Запад стремится уничтожать тех, кого не получается «превратить в инструмент».
«А если вообще не получается ничего - уничтожить. Но не получится никогда в отношении России реализовать такой сценарий», – добавил он.
27 октября президент России Владимир Путин выступил с речью на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай». Тема заседания 2022 года – «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».