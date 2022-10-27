Путин назвал цель давления на Россию

«Цель давления на Россию? Потренироваться? Нет. Цель — превратить Россию в инструмент для достижения своих целей. Всех стараются превратить в инструмент для своих целей. А тех, кто не подчиняется, против них - санкции, против них проводятся экономические ограничения, перевороты готовятся», – сказал он.