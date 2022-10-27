Путин порассуждал об основах нового миропорядка

Новый миропорядок должен основываться на законе и праве. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии клуба «Валдай», трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Глава государства заявил, что на данный момент перед всеми цивилизациями, государствами и объединениями открываются возможности для индивидуального демократического пути развития.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что речь Путина во время сессии «Валдая» будут изучать, читать и перечитывать.