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16 минут назад

Путин порассуждал об основах нового миропорядка

Lenta.ru

Новый миропорядок должен основываться на законе и праве. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии клуба «Валдай», трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

Путин порассуждал об основах нового миропорядка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава государства заявил, что на данный момент перед всеми цивилизациями, государствами и объединениями открываются возможности для индивидуального демократического пути развития.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что речь Путина во время сессии «Валдая» будут изучать, читать и перечитывать.

Открытие ежегодного заседания Валдайского клуба на тему «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех» состоялось 24 октября. В число участников вошли 111 представителей 41 страны, среди которых есть Китай, Индия, Германия и другие.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Валдайский клуб,
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