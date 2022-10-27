Путин порассуждал об основах нового миропорядка

Новый миропорядок должен основываться на законе и праве. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии клуба «Валдай», трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.
Глава государства заявил, что на данный момент перед всеми цивилизациями, государствами и объединениями открываются возможности для индивидуального демократического пути развития.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что речь Путина во время сессии «Валдая» будут изучать, читать и перечитывать.
Открытие ежегодного заседания Валдайского клуба на тему «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех» состоялось 24 октября. В число участников вошли 111 представителей 41 страны, среди которых есть Китай, Индия, Германия и другие.