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17 минут назад

Путин рассказал о "происках Кремля" на Западе

Илья Родин

Президент России Владимир Путин заявил во время выступления на Валдайском форуме, что абсолютно любая альтернативная точка зрения объявляется в западных странах подрывной пропагандой и угрозой для демократии.

Путин рассказал о "происках Кремля" на Западе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Путин подчеркнул, что ситуация дошла до абсурда. Любые идеи, действия, исходящие из России, объявляются кознями Кремля.

«Вот чего из России ни исходит - это всё происки Кремля», - сказал глава государства.

Президент отметил, что у других стран также есть большие возможности, Россия не является всемогущей.

Политика,Владимир Путин,Валдайский клуб,
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