Президент России Владимир Путин заявил во время выступления на Валдайском форуме, что абсолютно любая альтернативная точка зрения объявляется в западных странах подрывной пропагандой и угрозой для демократии.

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Путин подчеркнул, что ситуация дошла до абсурда. Любые идеи, действия, исходящие из России, объявляются кознями Кремля.

«Вот чего из России ни исходит - это всё происки Кремля», - сказал глава государства.