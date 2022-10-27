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50 минут назад

Путин считает, что есть «два Запада»

Елена Прошина

На пленарном заседании Валдайского форума президент России Владимир Путин заявил, что есть «два Запада». Об этом сообщает ТАСС.

Путин описал два разных Запада
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Россия, будучи самостоятельной, самобытной цивилизацией, не считает себя врагом Запада. Но есть два Запада — Запад традиционный, прежде всего, христианских ценностей, с которым у нас общие, еще античные корни, и Запад космополитичный, выступающий орудием либеральных элит. С диктатом этого Запада Россия никто не смирится», – сказал он.

27 октября президент России Владимир Путин выступил с речью на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай». Тема заседания 2022 года – «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». В этом году к мероприятию присоединились 111 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из 41 страны.

Политика,Владимир Путин,Валдайский клуб,
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