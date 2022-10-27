Путин описал два разных Запада

«Россия, будучи самостоятельной, самобытной цивилизацией, не считает себя врагом Запада. Но есть два Запада — Запад традиционный, прежде всего, христианских ценностей, с которым у нас общие, еще античные корни, и Запад космополитичный, выступающий орудием либеральных элит. С диктатом этого Запада Россия никто не смирится», – сказал он.