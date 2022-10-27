Путин описал два разных Запада

На пленарном заседании Валдайского форума президент России Владимир Путин заявил, что есть «два Запада». Об этом сообщает ТАСС.
«Россия, будучи самостоятельной, самобытной цивилизацией, не считает себя врагом Запада. Но есть два Запада — Запад традиционный, прежде всего, христианских ценностей, с которым у нас общие, еще античные корни, и Запад космополитичный, выступающий орудием либеральных элит. С диктатом этого Запада Россия никто не смирится», – сказал он.
27 октября президент России Владимир Путин выступил с речью на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай». Тема заседания 2022 года – «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». В этом году к мероприятию присоединились 111 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из 41 страны.