Путин: Россию никогда не получится уничтожить

Россию не получилось и не получится никогда уничтожить и «смахнуть» с геополитической карты, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг, 27 октября.
— Уничтожить, смахнуть с геополитической карты не получилось и не получится никогда в отношении России развернуть и реализовать такой сценарий, — заявил глава государства на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».
Путин также назвал современную политику западных стран «кровавой и грязной», а также «отрицающей суверенитет стран и народов». Западные страны проводят политику отрицания суверенитета стран и народов, а также их самобытности и уникальности, считает он.
Однако несмотря на отношение западных стран к России, страна не считает себя врагом запада. В существующих условиях Россия, будучи самостоятельной, самобытной цивилизацией, никогда не считала себя таковой.
В рамках этого же мероприятия Владимир Путин назвал «хамством» открытое признание западных стран в финансировании переворота на Украине. Президент России назвал «бредом», что любая критика в сторону западных стран воспринимается как «происки Кремля».