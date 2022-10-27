Путин: Россию никогда не получится уничтожить

Россию не получилось и не получится никогда уничтожить и «смахнуть» с геополитической карты, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг, 27 октября.

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— Уничтожить, смахнуть с геополитической карты не получилось и не получится никогда в отношении России развернуть и реализовать такой сценарий, — заявил глава государства на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

Путин также назвал современную политику западных стран «кровавой и грязной», а также «отрицающей суверенитет стран и народов». Западные страны проводят политику отрицания суверенитета стран и народов, а также их самобытности и уникальности, считает он.

Однако несмотря на отношение западных стран к России, страна не считает себя врагом запада. В существующих условиях Россия, будучи самостоятельной, самобытной цивилизацией, никогда не считала себя таковой.