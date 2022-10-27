Путин отметил отсутствие единства на Западе

На пленарном заседании Валдайского форума президент России Владимир Путин заявил, что на Западе нет единства. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Так называемый Запад, условно, конечно, там нет никакого единства, все понятно, что это очень сложный конгломерат, но тем не менее, скажем так, что вот этот Запад в последние годы и особенно в последние месяцы предпринял ряд шагов на обострение», – сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай». Тема заседания – «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». В этом году к клубу «Валдай» присоединились 111 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из 41 страны.