МИД рассказал о новом фронте Запада против России

Запад в своей гибридной войне против России открывает дополнительные к Украине новые фронты. Южный Кавказ также объявлен полем геополитического противостояния с Россией. Здесь Запад не преследует цели мира и безопасности. Брюсселем и Вашингтоном движет примитивный интерес выдавливания России из региона. Надеюсь, что те, кто явно занимается вопросами безопасности и в Азербайджане, и в Армении, это прекрасно понимает, — заявил Грушко.