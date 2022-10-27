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23 минуты назад

Захарова заметила неожиданную деталь в побеге Собчак из России

Слово и Делоиещё 2

Журналистка Ксения Собчак «покинула Россию» еще семь месяцевназад. Такое ироничное заявление сделала официальный представитель МИД РФМария Захарова.

Захарова заметила неожиданную деталь в побеге Собчак из России
Фото: ТАССТАСС

Дипломат в Telegram опубликовала фотографии израильского паспорта Собчак, которого якобы у нее нет. В нем написано, что гражданка получила статус эмигранта еще 28 марта 2022 года.

«Завтра ровно семь месяцев со дня исхода Ксении Собчак из нашей страны. Вчера нас покинуло лишь физическое тело», — заметила Захарова неожиданную деталь.

Раскрыты условия содержания задержанного директора Ксении Собчак

Ранее политолог Сергей Марков в деталях описал план побега Ксении Собчак. По его словам, схема журналистки содержит пять стран.

Политика,Сергей Марков,Ксения Собчак,
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