Песков: речь Путина на «Валдае» будут «читать и перечитывать»

Речь президента РФ Владимира Путина на дискуссионном клубе «Валдай» нужно будет серьезно изучать и перечитывать, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.
«Сегодня главное событие дня, которое наверняка потом предстоит анализировать, его содержание — изучать, читать и перечитывать», — сказал он.
Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит с 24 по 27 октября в Москве. Его тема: «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». Путин традиционно встречается с участниками клуба.
В этом году на заседании клуба собралось 111 экспертов, среди них политики, дипломаты и экономисты, представляющие 41 страну. При этом, в этом году участвует гораздо больше стран Ближнего Востока и Магриба, Азии, Латинской Америки, Африки и СНГ.