Песков: речь Путина на «Валдае» будут «читать и перечитывать»

Речь президента РФ Владимира Путина на дискуссионном клубе «Валдай» нужно будет серьезно изучать и перечитывать, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

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«Сегодня главное событие дня, которое наверняка потом предстоит анализировать, его содержание — изучать, читать и перечитывать», — сказал он.

Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит с 24 по 27 октября в Москве. Его тема: «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». Путин традиционно встречается с участниками клуба.