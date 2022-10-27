В Кремле заявили о планах Путина выступить на встрече ОДКБ

Президент РФ Владимир Путин планирует принять участие во встрече лидеров Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

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Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ (в организацию входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан) состоится в пятницу, 28 октября.

На встрече планируют обсудить результаты работы миссии ОДКБ, направленной в Армению 15 сентября из-за обострения обстановки на армяно-азербайджанской границе.

Также страны рассмотрят совместные меры по оказанию помощи Армении.