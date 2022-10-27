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32 минуты назад

В Кремле заявили о планах Путина выступить на встрече ОДКБ

Мария Иванова

Президент РФ Владимир Путин планирует принять участие во встрече лидеров Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

В Кремле заявили о планах Путина выступить на встрече ОДКБ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ (в организацию входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан) состоится в пятницу, 28 октября.

На встрече планируют обсудить результаты работы миссии ОДКБ, направленной в Армению 15 сентября из-за обострения обстановки на армяно-азербайджанской границе.

Также страны рассмотрят совместные меры по оказанию помощи Армении.

Премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что ожидает от ОДКБ «четкой политической оценки агрессии Азербайджана», а также принятия дорожной карты по восстановлению территориальной целостности Армении.

Политика,Никол Пашинян,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Совет коллективной безопасности,
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