Захарова описала охоту на россиян в Норвегии

МИД РФ рекомендует россиянам взвешивать риски при планировании поездок в Норвегию на фоне разыгравшейся в стране «антироссийской шпиономании». Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, пишет РИА Новости.

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Она отметила, что россиянам, которые решили посетить Норвегию, нужно быть готовыми «к особому интересу» со стороны спецслужб и правоохранительных органов страны, так как страна фактически объявила охоту на россиян.

«Во избежание инцидентов не ввозить туда профессиональную фото- и видеотехнику (…) И, конечно, не пользоваться БПЛА на норвежской территории, исходя из существующего там законодательства», - пояснила официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, в Норвегии «необходимо избегать съемки чувствительных объектов», при этом, чувствительным может стать все, что угодно, «даже место, где люди моют руки».

«В основе преследования российских граждан лежит разыгравшаяся в Норвегии антироссийская шпиономания», - констатировала она.

Ранее норвежские СМИ сообщили, что полицейские задержали в провинции Нурланн двух граждан России за съемку военных объектов. При этом не уточняется, что именно снимали россияне. Задержанные не признают своей вины, подчеркивая, что приехали в страну в туристических целях.