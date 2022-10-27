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33 минуты назад

Захарова заявила об охоте на россиян в Норвегии

Алиса Селезнёва

МИД РФ рекомендует россиянам взвешивать риски при планировании поездок в Норвегию на фоне разыгравшейся в стране «антироссийской шпиономании». Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, пишет РИА Новости.

Захарова описала охоту на россиян в Норвегии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она отметила, что россиянам, которые решили посетить Норвегию, нужно быть готовыми «к особому интересу» со стороны спецслужб и правоохранительных органов страны, так как страна фактически объявила охоту на россиян.

«Во избежание инцидентов не ввозить туда профессиональную фото- и видеотехнику (…) И, конечно, не пользоваться БПЛА на норвежской территории, исходя из существующего там законодательства», - пояснила официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, в Норвегии «необходимо избегать съемки чувствительных объектов», при этом, чувствительным может стать все, что угодно, «даже место, где люди моют руки».

«В основе преследования российских граждан лежит разыгравшаяся в Норвегии антироссийская шпиономания», - констатировала она.

Ранее норвежские СМИ сообщили, что полицейские задержали в провинции Нурланн двух граждан России за съемку военных объектов. При этом не уточняется, что именно снимали россияне. Задержанные не признают своей вины, подчеркивая, что приехали в страну в туристических целях.

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В TV2 Норвегии отметили 24 октября, что за последние две недели на севере Норвегии задержали семь россиян с дронами. Четырех из них уже освободили.

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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