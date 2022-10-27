Захарова описала охоту на россиян в Норвегии

МИД РФ рекомендует россиянам взвешивать риски при планировании поездок в Норвегию на фоне разыгравшейся в стране «антироссийской шпиономании». Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, пишет РИА Новости.
Она отметила, что россиянам, которые решили посетить Норвегию, нужно быть готовыми «к особому интересу» со стороны спецслужб и правоохранительных органов страны, так как страна фактически объявила охоту на россиян.
«Во избежание инцидентов не ввозить туда профессиональную фото- и видеотехнику (…) И, конечно, не пользоваться БПЛА на норвежской территории, исходя из существующего там законодательства», - пояснила официальный представитель МИД РФ.
По ее словам, в Норвегии «необходимо избегать съемки чувствительных объектов», при этом, чувствительным может стать все, что угодно, «даже место, где люди моют руки».
«В основе преследования российских граждан лежит разыгравшаяся в Норвегии антироссийская шпиономания», - констатировала она.
Ранее норвежские СМИ сообщили, что полицейские задержали в провинции Нурланн двух граждан России за съемку военных объектов. При этом не уточняется, что именно снимали россияне. Задержанные не признают своей вины, подчеркивая, что приехали в страну в туристических целях.
В TV2 Норвегии отметили 24 октября, что за последние две недели на севере Норвегии задержали семь россиян с дронами. Четырех из них уже освободили.