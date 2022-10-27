Захарова назвала "воровством" заморозку активов России в Европе

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала страны Европейского союза называть вещи своими именами и признать, что заморозка российских активов — это воровство, передает РИА Новости.
«Не надо больше говорить о заморозке и о перераспределении, надо просто говорить: воруют. Намерены в ЕС воровать и дальше», — сказала дипломат на брифинге.
Таким образом она прокомментировала заявление председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Евросоюз преследует цель не заморозить, а конфисковать активы РФ в Европе.
Ранее Евросоюз сообщил о заморозке активов РФ на €17,5 млрд.