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13 минут назад

Захарова назвала "воровством" заморозку активов России в Европе

Газета.Ruиещё 1

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала страны Европейского союза называть вещи своими именами и признать, что заморозка российских активов — это воровство, передает РИА Новости.

Захарова назвала "воровством" заморозку активов России в Европе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не надо больше говорить о заморозке и о перераспределении, надо просто говорить: воруют. Намерены в ЕС воровать и дальше», — сказала дипломат на брифинге.

Таким образом она прокомментировала заявление председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Евросоюз преследует цель не заморозить, а конфисковать активы РФ в Европе.

Ранее Евросоюз сообщил о заморозке активов РФ на €17,5 млрд.

Политика,Мария Захарова,МИД России,Еврокомиссия,ЕС,
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