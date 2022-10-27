МИД РФ призвала к возобновлению палестино-израильского диалога

"Насилие, вкупе с поселенческой политикой и попытками односторонней ревизии статуса святыни Иерусалима, еще больше антагонизирует ситуацию, тем самым подрываются перспективы создания независимого, целостного, территориально-непрерывного палестинского государства. Выход из этого замкнутого круга видим в возобновлении палестино-израильских переговоров и восстановлении международного взаимодействия, прежде всего в рамках "квартета" (РФ, США, ООН, ЕС - прим. ТАСС)", - сказала она.