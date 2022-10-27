МИД РФ призвала к возобновлению палестино-израильского диалога

Россия видит решение палестино-израильского конфликта в возобновлении переговоров между противоборствующими сторонами и восстановлении международного взаимодействия по данному вопросу. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Насилие, вкупе с поселенческой политикой и попытками односторонней ревизии статуса святыни Иерусалима, еще больше антагонизирует ситуацию, тем самым подрываются перспективы создания независимого, целостного, территориально-непрерывного палестинского государства. Выход из этого замкнутого круга видим в возобновлении палестино-израильских переговоров и восстановлении международного взаимодействия, прежде всего в рамках "квартета" (РФ, США, ООН, ЕС - прим. ТАСС)", - сказала она.
Захарова также подчеркнула неизменность позиции России по данному вопросу.
"Позиция России последовательна: надежное долгосрочное решение палестинской проблемы возможно исключительно на основе одобренной ООН формулы двух государств - Палестины и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности", - констатировала дипломат, отметив неприемлемость попыток отойти от данного принципа или подменить его "сомнительными вариантами, наподобие альтернативной родины для палестинцев".
По словам Захаровой, Россия готова к коллективной работе и настроена поддерживать совместные со всеми странами региона усилия по оздоровлению ситуации на Ближнем Востоке и решению региональных проблем, включая палестино-израильский конфликт.