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1 час назад

Песков ответил на вопрос о российском судне в районе «Северных потоков»

Алиса Селезнёва

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о российском судне, которое было замечено в районе ЧП на двух нитках газопровода «Северный поток». Об этом пишет ТАСС.

Песков ответил на вопрос о российском судне в районе «Северных потоков»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее СМИ сообщили о появление судна якобы под российским флагом в экономической зоне Швеции, где были повреждены ветки газопроводов системы «Северный поток».

«Вы знаете, я не располагаю информацией на этот счет. Тут я просто не знаю, что это за судно, и какие действия там осуществляются. Не могу вам ответить», - заявил Песков.

Таким образом официальный представитель Кремля ответил на вопрос, означает ли появление судна то, что Россия начала собственное расследование инцидента на газопроводах.

Ранее на газопроводах системы «Северный поток» в районе датского острова Борнхольм произошло несколько утечек за один день. В компании Nord Stream назвали разрушения беспрецедентными и заявили, что сроки восстановления пока назвать нельзя.

В Швеции и Дании заявили, что в районе аварии были зафиксированы взрывы. Шведские власти квалифицировали это как «грубый саботаж». В Кремле случившееся назвали диверсией. При этом результатами расследования Скандинавские страны делиться с Россией отказались.

А власти Германии, в свою очередь, отметили, что следственные действия осложнены различными факторами. Соответственно, в ближайшее время эксперты не смогут представить достоверные результаты своей работы.

Политика,Дмитрий Песков,
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