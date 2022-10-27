В Кремле ответили Варшаве на отрицание освобождения Польши СССР

«Очередная попытка продолжать оболванивать молодое поколение поляков и растить их, вскармливать их, питая их этой ложью и провоцируя ненависть к русским», — сказал он, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к заявлениям из Варшавы, что в 1945 году Советский союз не принес свободу в Польшу.