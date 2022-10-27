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19 минут назад

В Кремле ответили Варшаве на отрицание освобождения Польши СССР

Никита Бородкин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «чудовищной ложью» заявления из Варшавы о том, что СССР не освобождал Польшу от фашистов. Как сообщает РИА Новости, он счел это попыткой оболванить молодое поколение польских граждан.

В Кремле ответили Варшаве на отрицание освобождения Польши СССР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Песков напомнил, что очень много граждан Советского союза, в том числе из России и других республик СССР, погибли в ходе освобождения Польши.

«Очередная попытка продолжать оболванивать молодое поколение поляков и растить их, вскармливать их, питая их этой ложью и провоцируя ненависть к русским», — сказал он, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к заявлениям из Варшавы, что в 1945 году Советский союз не принес свободу в Польшу.

Песков также выразил надежду, что история покажет неправильность подобных заявлений.

Напомним, что российские власти неоднократно заявляли о попытках ряда стран Европы переписать историю. В декабре 2019 года президент Владимир Путин отмечал, что Польша вступала в сговор с фашистской Германией — в распоряжении России есть документы об их переговорах. Глава государства отмечал, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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