Песков прокомментировал слова сенатора о статусе иноагента для покинувших РФ

Слова сенатора Андрея Климова о возможности применения закона об иностранных агентах к уехавшим из России после начала спецоперации и объявления частичной мобилизации являются его частным мнением. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

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Ранее глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов отметил, что россияне, покинувшие страну с началом специальной военной операции и частичной мобилизации, в ряде случаев могут попасть под закон об иностранных агентах, и им нельзя доверять «никакую работу в сфере государственной власти».

При этом он призвал в каждом случае разбираться индивидуально. Однако тех, кто решил «где-то пересидеть», в случае возвращения домой не будут «встречать с цветами», считает сенатор.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Андрей Климов высказал частное мнение по этому вопросу.

«Неизвестно о каких-то трактовках этого закона с точки зрения правоприменения. Здесь никакой позиции на этот счет у нас нет. Это, по всей видимости, высказано частное мнение», - заметил пресс-секретарь главы государства.