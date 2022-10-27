«Используют дикие приемы»: эксперт о влиянии США на работу ООН

Директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин в разговоре с "Рамблером" рассказал о влиянии США на работу Организации Объединенных Наций (ООН), а также прокомментировал заявление постоянного представителя РФ при всемирной организации Василия Небензи о готовности Москвы пересмотреть свои отношения с Секретариатом ООН.
В ООН очень сомнительна роль генерального секретаря Антониу Гутерриша, который часто идет на неоправданные уступки американской стороне, ограничивающей и количество дипломатов, и вводящей неоправданные ограничения на выдачу виз, отметил эксперт.
"Часто по приглашению каких-то органов ООН не могут въехать полномочные представители Российской Федерации, отказывают в визах даже некоторым министрам. Порой сокращают количество членов делегаций, либо сроки их пребывания. То есть для российских делегаций создаются максимальные неудобства. Это делается по одной простой причине: американцы создают широкую антироссийскую коалицию, которая действует, в том числе, на площадке ООН. И здесь американцы используют дикие приемы, уже совершенно не политико-дипломатические, доходит вплоть до уголовщины. Это делается с тем, чтобы заставить другие государства действовать по своим правилам. США хотят лишить смысла работу российской делегации. Очень часто различные вопросы вообще выпадают из возможности содержательного обсуждения именно по вине американской стороны, потому что наши эксперты или даже руководители делегаций не могут вовремя приехать. К сожалению, такая политика наблюдается уже давно. И я боюсь, что она будет дальше усиливаться, потому что сверхзадача американцев заключается в изолировании Российской Федерации", — сказал специалист.
Вместе с тем Подберезкин назвал штаб-квартиру ООН "блестящей площадкой, чтобы этой изолированности РФ не было".
"Достаточно отметить, что когда туда приезжает наша полномочная делегация, то она за неделю проводит 40-50 встреч с представителями других государств", — рассказал он.
Комментируя заявление Небензи, профессор МГИМО отметил, что пересмотр Россией сотрудничества с ООН может означать изменение отношений с органами организации.
"Во-первых, мы можем ввести взаимные ограничения для сотрудников ООН на территории Российской Федерации. Во-вторых, мы можем сократить свою долю финансирования ОНН и так далее. Вообще, в дипломатии все строится на основах взаимности. Поэтому когда принимаются какие-то действия, то действует принцип симметрии", — заключил он.
Ранее постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя заявил о том, что Россия может пересмотреть свои отношения с Секретариатом ООН в случае проведения расследования по беспилотникам на Украине. При этом дипломат уточнил, что Москва не угрожает прервать сотрудничество.