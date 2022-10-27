«Используют дикие приемы»: эксперт о влиянии США на работу ООН

"Часто по приглашению каких-то органов ООН не могут въехать полномочные представители Российской Федерации, отказывают в визах даже некоторым министрам. Порой сокращают количество членов делегаций, либо сроки их пребывания. То есть для российских делегаций создаются максимальные неудобства. Это делается по одной простой причине: американцы создают широкую антироссийскую коалицию, которая действует, в том числе, на площадке ООН. И здесь американцы используют дикие приемы, уже совершенно не политико-дипломатические, доходит вплоть до уголовщины. Это делается с тем, чтобы заставить другие государства действовать по своим правилам. США хотят лишить смысла работу российской делегации. Очень часто различные вопросы вообще выпадают из возможности содержательного обсуждения именно по вине американской стороны, потому что наши эксперты или даже руководители делегаций не могут вовремя приехать. К сожалению, такая политика наблюдается уже давно. И я боюсь, что она будет дальше усиливаться, потому что сверхзадача американцев заключается в изолировании Российской Федерации", — сказал специалист.