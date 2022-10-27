Песков раскрыл позицию Кремля по статусу иноагента для покинувших РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление сенатора Андрея Климова о том, что те россияне, которые покинули страну после начала специальной военной операции или объявления частичной мобилизации, могут подпасть под закон об иноагентах и получить соответствующий статус.

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«Здесь никакой позиции на этот счет у нас нет, по всей видимости, высказано частное мнение», — заявил представитель Кремля.

Ранее сенатор Климов заявил, что граждане России, уехавшие из страны с начала специальной военной операции и частичной мобилизации, могут попасть в ряде случаев под закон об иноагентах. Парламентарий подчеркнул, что такие лица не смогут получить какие-то должности, госзаказы, поскольку им не следует доверять работу в сфере государственной власти.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране, соответствующий указ был подписан в тот же день. По словам главы государства, в рамках частичной мобилизации призыву будут подлежать лишь граждане из запаса, — в первую очередь те, у кого есть опыт.