Россия не меняла свою позицию касательно переговоров с Украиной по урегулированию конфликта, а отказ украинской стороны вызван политикой США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать недавнее заявление президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало о послании от президента России Владимира Путина о возможном диалоге между Москвой и Киевом, представитель Кремля отметил, что «никакого специфического послания» передано не было.

По его словам, в разговоре с Эмбало Путин рассказал о ходе переговорного процесса весной, в ходе которого был достигнут «очень сложный баланс».

«Потом внезапно украинская сторона ушла с радаров, декларировала свое нежелание продолжать переговоры, которое потом было превращено в закон о запрете переговоров с Россией и Путиным», — заявил Песков, добавляя, что это было сделано «по указу Вашингтона».

Представитель президента РФ подчеркнул, что Россия при этом «не меняет позицию» и готова «обеспечивать интересы за столом переговоров».