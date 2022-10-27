Путин выразил соболезнования президенту Ирана в связи с терактом

«Примите искренние соболезнования по случаю трагических последствий террористического акта, совершенного в Ширазе. Трудно представить себе более циничное преступление, чем убийство мирных людей, в том числе детей и женщин, в стенах религиозной святыни. Мы в очередной раз убедились, что терроризм попирает не только законы, но и нормы человеческой морали», — сказано в телеграмме, отправленной президенту Ирана.