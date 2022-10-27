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1 час назад

Путин выразил соболезнования президенту Ирана в связи с терактом

Lenta.ruиещё 6

Президент России Владимир Путин Путин выразил соболезнования своему коллеге иранскому лидеру Ибрахиму Раиси в связи с последствиями теракта в Ширазе. Об этом сообщает ТАСС.

Путин выразил соболезнования президенту Ирана в связи с терактом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Примите искренние соболезнования по случаю трагических последствий террористического акта, совершенного в Ширазе. Трудно представить себе более циничное преступление, чем убийство мирных людей, в том числе детей и женщин, в стенах религиозной святыни. Мы в очередной раз убедились, что терроризм попирает не только законы, но и нормы человеческой морали», — сказано в телеграмме, отправленной президенту Ирана.

Путин в письме также подтвердил готовность России продолжать наращивать сотрудничество с республикой в антитеррористическом направлении.

Ранее в иранском городе Шираз было совершено нападение на посетителей мавзолея Шах-Черах. В здание святыни вошли трое вооруженных людей. В результате нападения по меньшей мере 15 человек погибли и десять получили ранения.

Политика,Владимир Путин,
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