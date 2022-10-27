Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала лицемерной журналистку и телеведущую Ксению Собчак, обратив внимание на то, что погранслужба Литвы подтвердила наличие у нее израильского гражданств. Своим мнением она поделилась в Telegram-канале.

Захарова опубликовала видеозапись, в которой Собчак иронизирует над теми, кто говорил о том, что у нее гражданство Израиля. Телеведущая отмечала, что гуляет по берегу реки в Подмосковье, а не в Иерусалиме. И дом ее тоже находится в России, а не в Израиле. При этом прямо наличие гражданства другой страны Собчак не опровергла.

«Честно говоря, даже представить не могла, что разоблачителька и борциня с лицемерием настолько лицемерна. Полгода высмеивала тех, кто задавал простой вопрос: есть ли паспорт или вид на жительство другой страны? И вот ДГБ Литвы за нее ответило - гражданство Израиля», - прокомментировала видео официальный представитель МИД России.

Она также заметила, что «сейчас покрылись испариной» все, кто через ресурсы Собчак «продвигал заказные материалы».

26 октября в подмосковном доме Собчак прошли обыски. СМИ писали, что они связаны с делом о вымогательстве, которое возбудили против коммерческого директора журналистки Кирилла Суханова. По версии следствия, он угрожал главе «Ростеха» Сергею Чемезову сливом в Telegram-канал «Тушите свет» порочащих его сведений. При этом обещал не делать этого, если руководитель госкорпорации выплатит ему 11 миллионов рублей.