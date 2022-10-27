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6 минут назад

Медведев назвал Украину «разменной монетой в американской игре»

Никита Бородкин

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал Украину «разменной монетой в большой американской игре». В своем Telegram-канале он напомнил, что уже 8 ноября в США состоятся выборы в Сенат.

Медведев назвал Украину «разменной монетой в американской игре»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Для нынешней команды Байдена, как и для их противников-республиканцев, валюта, по сути, одна — ненужные им жизни граждан мифической страны Украины. Они разменная монета в большой американской игре», — пишет Медведев.

Медведев назвал цели России на Украине

По его словам, политики платят «жизнями украинцев» за бесконечные поставки американского оружия, от чего страдают и россияне.

«Но только разница в том, что наши люди будут отомщены», — добавил Медведев.

Напомним, что с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Ранее Путин заявил, что Украина стала инструментом внешней политики США и практически потеряла свой суверенитет. Президент отметил, что территорию страны превратили в полигон для биологических экспериментов, а сейчас Вашингтон использует киевский режим «как таран против России».

Политика,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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