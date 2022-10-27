Медведев назвал Украину «разменной монетой в американской игре»

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал Украину «разменной монетой в большой американской игре». В своем Telegram-канале он напомнил, что уже 8 ноября в США состоятся выборы в Сенат.

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«Для нынешней команды Байдена, как и для их противников-республиканцев, валюта, по сути, одна — ненужные им жизни граждан мифической страны Украины. Они разменная монета в большой американской игре», — пишет Медведев.

По его словам, политики платят «жизнями украинцев» за бесконечные поставки американского оружия, от чего страдают и россияне.

«Но только разница в том, что наши люди будут отомщены», — добавил Медведев.

Напомним, что с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».