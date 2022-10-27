В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 61.43EUR 61.57
Войти в почту
45 минут назад

Медведев: жизни украинцев стали "разменной монетой в большой американской игре"

ТАССиещё 2

Жизни граждан Украины стали "разменной монетой в большой американской игре", в то время как все погибшие в нынешнем конфликте россияне будут отомщены - в бою и "иными способами", заявил зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев.

Медведев: украинцы стали "разменной монетой в большой американской игре"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В преддверии выборов в Конгресс США, запланированных на 8 ноября, политик задался вопросом - чем демократы и республиканцы могут оплатить свою победу или объяснить свой проигрыш на Капитолийском холме?

"Для нынешней команды Байдена, как и для их противников - республиканцев, валюта, по сути, одна - ненужные им жизни граждан мифической страны Украины. Они разменная монета в большой американской игре. Их с легкостью кладут на алтарь будущего триумфа в политических баталиях за океаном", - написал политик в четверг в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в этом конфликте "страдают и наши люди".

"Но только разница в том, что наши люди будут отомщены. Все. И на поле боя, и в других сторонах, далеких от мест сражений. И уж точно не в рамках несостоятельных судебных процессов. Иными способами", - убежден Медведев.

Все погибшие в нынешнем конфликте россияне будут отомщены - в бою и "иными способами", заявил Медведев.

Политика,Дмитрий Медведев,Конгресс США,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители