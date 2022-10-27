Медведев: украинцы стали "разменной монетой в большой американской игре"

Жизни граждан Украины стали "разменной монетой в большой американской игре", в то время как все погибшие в нынешнем конфликте россияне будут отомщены - в бою и "иными способами", заявил зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев.
В преддверии выборов в Конгресс США, запланированных на 8 ноября, политик задался вопросом - чем демократы и республиканцы могут оплатить свою победу или объяснить свой проигрыш на Капитолийском холме?
"Для нынешней команды Байдена, как и для их противников - республиканцев, валюта, по сути, одна - ненужные им жизни граждан мифической страны Украины. Они разменная монета в большой американской игре. Их с легкостью кладут на алтарь будущего триумфа в политических баталиях за океаном", - написал политик в четверг в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что в этом конфликте "страдают и наши люди".
"Но только разница в том, что наши люди будут отомщены. Все. И на поле боя, и в других сторонах, далеких от мест сражений. И уж точно не в рамках несостоятельных судебных процессов. Иными способами", - убежден Медведев.
Все погибшие в нынешнем конфликте россияне будут отомщены - в бою и "иными способами", заявил Медведев.