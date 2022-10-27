В МИД насчитали более 20 террористических групп в Афганистане

Накануне президент РФ Владимир Путин предупредил о том, что на территорию Содружества Независимых Государств пытаются проникнуть боевики «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) и другие террористические группировки, в связи с чем странам СНГ необходимо развивать сотрудничество в области антитеррора. При этом он указал на потенциальный риск вторжения боевиков из Афганистана, концентрация которых особенно заметна особенно у границ страны с республиками Центральной Азии.